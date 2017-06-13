З початку анексії Криму на материкову Україну вперше перевели 12 в’язнів – ООН

З початку російської окупації Криму на територію материкової України було переведено 12 в’язнів, які були ув’язнені ще до початку конфлікту. Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини. За даними правозахисників, «в’язнів Кремля» на сьогодні – щонайменше 44.

Читайте такожНа Донбасі за останні три місяці загинули 36 цивільних осіб – ООН«Вперше з моменту анексії Криму 12 осіб, ув’язнених до початку конфлікту, були передані на материкову частину України в результаті прямих переговорів між омбудсменами України і Російської Федерації. Моніторингова місія ООН з прав людини провела бесіди з усима переведеними особами та задокументувала серйозні порушення права на фізичну і психічну недоторканність, яких вони зазнали в тюрмах в Криму, а також у Російській Федерації, куди їх перевели всупереч нормам міжнародного гуманітарного права», – йдеться в повідомленні.

В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини в контексті моніторингу ситуації в Криму також вказують на «порушення права на справедливий суд по відношенню до членів кримськотатарської громади, регуляторні рамки, що зачіпають право власності тазвуження простору вживання української мови в освіті».

Нова доповідь ООН про ситуацію з правами людини охоплює період з 16 лютого до 15 травня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, в березні Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо ситуації з українськими в’язнями, яких Росія незаконно утримує на своїй території і в окупованому нею Криму. Європейські депутати закликали Росію негайно звільнити цих українців і звернулися до Європейського союзу із закликом до нових санкцій проти винних у переслідуваннях громадян України.