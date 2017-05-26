СБУ перекрила потужний канал поставок терористам товарів з України через РФ

Співробітники СБУ спільно з фіскальною службою перекрили в районі проведення антитерористичної операції нелегальний канал поставок терористам продуктів харчування та товарів першої необхідності.

Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що організували канал громадяни України та РФ.

Ділки задіяли механізм фіктивного експорту, через який товари, що нібито призначені для третіх країн, з України через територію РФ потрапляли до так званої «ДНР». Для реалізації оборудки зловмисники створили мережу підставних комерційних структур.

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Під час одночасних обшуків в офісах комерційних структур у Харкові, Дніпрі, Краматорську та Костянтинівці співробітники спецслужби вилучили фінансово-господарську документацію підприємств, задіяних у поставках продукції терористам, банківські картки, печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами здійснення протиправної діяльності, велику кількість валюти.

Накладено арешт на 70 транспортних засобів, що здійснювали перевезення вантажів до тимчасово непідконтрольних Україні територій. Заблоковано 21 банківський рахунок комерційних структур, через які «проходили» гроші, отримані від незаконних поставок товарів.

Вирішується питання щодо перекваліфікації вже відкритого кримінального провадження на ст. 258-5 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності встановлених спецслужбою організаторів нелегального бізнесу.