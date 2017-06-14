Житомирщина отримала перші 5 із 12 запланованих на цей рік шкільних автобусів (фото)

Житомирська область вже отримала перші 5 запланованих на цей рік шкільних автобусів, на яких діти з нового навчального року їздитимуть до шкіл у районах області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА з посиланням на голову облдержадміністрації Ігоря Гундича.

За його словами, перші 5 із 12 шкільних автобусів, запланованих на 2017 рік, уже отримано, решта має поступити у регіон до кінця цього місяця.

«Вже з 1 вересня нові шкільні автобуси возитимуть школярів. Маємо завчасно дбати про безпеку і комфорт дітей. Шкільний транспорт придбали за програмою співфінансування: 70% із державного бюджету та 30% – кошти місцевих бюджетів районів та ОТГ, які подали заявку і які потребували цих бусів», – цитує прес-служба Гундича.

Читайте такожЖитомиряни подали більше 100 проектних пропозицій до Бюджету участі: більшість – до категорії "Комфортне місто"

Ці перші 5 отриманих автобусів, відповідно до розпорядження голови ОДА, возитимуть дітей у Романівському, Коростенському, Новоград-Волинському, Ружинському та Чуднівському районах області.

Вартість одного автобуса складає 1,564 млн грн, з яких кошти місцевих бюджетів – 469,125 тис. грн.

Нагадаємо, що у 2016 році Житомирщина закупила 22 нові шкільні автобуси, з яких 14 отримали райони до Дня Святого Миколая, ще 8 автобусів область отримала згодом.