На Тернопільщині школи отримали ще три нові шкільні автобуси (фото)

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, два нові транспортні засоби отримала Мельнице-Подільська об’єднана територіальна громада. Ще один – Монастириський район. Закупівля відбулася на умовах співфінансування (70 % – державні кошти, 30% – з місцевих бюджетів).

«Належні умови для отримання якісної освіти підростаючого покоління – серед головних пріоритетів діяльності Тернопільської державної адміністрації. Донедавна учні та педагоги області гостро відчували потребу у транспорті, адже у 2014 році багато шкільних автобусів відправили на фронт. Дев'ять ми повернули зі стовідсотковим відшкодуванням. Загалом за останній час школи області отримали 42 нові шкільні автобуси», – заначив під час церемонії вручення автобусів голова ТОДА Степан Барна.

Сертифікати та ключі до шкільних автобусів очільник області вручив представникам громад.

Голова Мельнице-Подільської об’єднаної територіальної громади Володимир Бондарчук подякував за те, що 70 учнів, які навчаються у двох новостворених опорних школах, відтепер легко зможуть дістатися до місця навчання.

«Робота у даному напрямку триватиме постійно, наразі планується закупівля ще двох шкільних автобусів», – додав Барна.