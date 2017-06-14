Абітурієнти Криму можуть за спрощеною системою вступити "на бюджет" до 12 українських вишів

Абітурієнти Криму за спрощеною системою можуть вступити цього року до 12 українських вищих навчальних закладів на бюджетне навчання.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила експерт Центру громадянської просвіти «Альменда» Валентина Потапова, інформуючи про відповідний проект Міністерства освіти та науки України для випускників Криму, до якого залучено організацію.

Вона зазначила, що для реалізації проекту створено 12 освітніх центрів «Крим-Україна», які діятимуть при ВНЗ у містах: Львові, Києві, Дніпрі, Харкові, Херсоні, Миколаєві, Запоріжжі. Ця система вступу розрахована, перш за все, для випускників Криму, які не складали ЗНО. Водночас через ці центри можуть вступати цього року й ті, хто отримав документ про повну загальну середню освіту державного зразка, навчаючись на території України екстерном, а також діти, які склали зовнішнє незалежне оцінювання, але не бачать себе конкурентноспроможними.

За поясненням Потапової, спрощена система передбачає, що абітурієнт повинен спочатку пройти два іспити державної підсумкової атестації - з української мови та історії України, після чого допускається до складання одного профільного іспиту або творчого конкурсу (що встановлено навчальним закладом).

Центри «Крим-Україна» почнуть працювати 19 червня і завершать свою роботу 30 вересня.

За словами завідувачки сектору переміщених ВНЗ Департаменту вищої освіти Міносвіти Світлани Кретович, цього року квота держзамовлення для абітурієнтів з Криму – майже 900 місць.

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Навчання передбачено у вишах різних напрямків спеціалізації: Національний університет «Львівська політехніка», Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Університет банківської справи НБУ, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Запорізький національний університет, Херсонський національний технічний університет, Херсонський державний університет, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського та Херсонська державна морська академія.

Потапова зазначила, що була проведена відповідна інформаційна кампанія на території Криму щодо цієї програми вступу. Про неї повідомлялось через Інтернет та соціальні мережі, відеоролик транслювався по телеканалу, який дивляться кримчани. Було також задіяно «сарафанне радіо» через студентів та людей, які мають родичів та знайомих у Криму, залучені громадські організації, також широко розповсюджувалась друкована продукція.

Кретович нагадала, що спрощений вступ до ВНЗ України для школярів з непідконтрольних територій вперше було запровадженого минулого року. Через відповідні центри «Крим-Україна» вступили 153 особи. Таку незначну кількість абітурієнтів з Криму вона пояснила тим, що закон про спрощений вступ був прийнятий напередодні вступної кампанії і не встигли провести повноцінну інформаційну кампанію.

В цьому році її розпочали заздалегідь, тому є сподівання, що вступників з Криму буде набагато більше.

Представник Міносвіти додала, що такі само центри працюють і для мешканців окупованої частини на сході України.

Повну інформацію про центри можна отримати на сайті Міносвіти.

«Там є адреси, всі телефони, скайп, е-меіл, прізвище, ім’я та по батькові кантактної особи, а також перелік предметів, з якими абітурієнт може скласти єдине вступне випробування», - підсумувала Кретович.