ONUKA про свою популярність за кордоном: тепер на концертах нікого не бентежить українська мова

Участь групи ONUKA у фіналі київського Євробачення ввів її в вузьке коло вітчизняних колективів, не просто відомих, але і популярних за кордоном.

Альбом Vidlik, присвячений Чорнобильській катастрофі, увійшов в топ електронних чартів iTunes Польщі, Великобританії, Швеції, Німеччині, Данії та Нідерландів, а також Франції, Швейцарії і навіть Австралії.

Це більше, про що можна було мріяти на цей момент, - прямо каже Жижченко, яка тепер не встигає вносити нові міста в гастрольний тур по Європі.

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Її етно-електронному проекту ONUKA вже чотири роки. Поєднання електронних барабанів з народними інструментами досить швидко перетворило проект з андеграундного в модний і успішний.

Поки у ONUKA вийшло два міні-альбоми, на підході - третій, у якому, крім цимбали, бандури, валторни, трембіти і козацької труби, зазвучать два нових народних інструменти із загадковими назвами варган і телинка.

"Найголовніший спосіб засвітитися - це цікава якісна музика. Класна пісня. Навіть не відео, не концерт - музика",- говорить Жижченко.

Європейський гастрольний трек-лист ONUKA на 60 % складається з україномовних пісень, а сама співачка переконана, що на концертах нікого не бентежить незнайома мова. Західного слухача українська мова може приємно дивувати, якщо вона гармонійно вплітається в аранжування, каже вона. Причому для завоювання Європи і Америки вітчизняною музикою зараз особливо гарний час, продовжує Жижченко.

"Є підвищений інтерес до країн Східної Європи, і України зокрема",- вважає вона.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, після вибухового виступу на Євробаченні ONUKA потрапила в європейські чарти iTunes.

Повне інтерв'ю з ONUKA читайте у свіжому номері видання "Новий час".