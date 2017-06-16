"П'ята точка" Євробачення: сьогодні суд розгляне справу пранкера Седюка (відео)

Справу скандального пранкера Віталія Седюка, який спустив штани на сцені Євробачення-2017, сьогодні почнуть розглядати у Дніпровському райсуді столиці, йдеться у сюжеті ТСН.

Віталія Седюка звинувачують у хуліганстві. Місяць тому його затримали під час фіналу пісенного конкурсу – пранкер видерся на сцену, де співала Джамала, і на весь світ в прямому ефірі показав голий зад, який побачили дві сотні мільйонів глядачів.

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Як пізніше пояснив сам скандаліст, штани знімав заради епатажу.

За цю витівку тепер Седюку загрожує штраф або до п'яти років ув'язнення.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 15 травня Дніпровський райсуд Києва обрав Седюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, який діятиме до 12 липня. Суд зобов’язав Седюка не залишати без повідомлення слідчого межі Києва, з’являтися за першим викликом до органів слідства, здати на зберігання паспорти, які дозволяють виїзд за межі України. Також суд попередив Седюка про те, що в разі невиконання покладених на нього обов’язків запобіжний захід йому може бути змінений на жорсткіший.