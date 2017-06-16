В Одесі поліція почала розслідування щодо учасника акції проти виступу Білик

В Одесі поліція відкрила кримінальне провадження стосовно лідера громадської організації «Вуличний фронт» Дем'яна Ганула, який 8 червня був учасником акції проти виступу в місті на відкритті ресторану співачки Ірини Білик.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 15 червня 24-річний Ганул був доставлений до Малиновського відділу поліції міста для проведення процесуальних дій.

Як зазначив представник поліцейського головного управління, Ганул підозрюється в тому, що пізно ввечері 8 червня біля входу в ресторан Park Leo, де виступала Білик, вдарив поліцейського.

Ганул підтвердив своє затримання, що відбулося в четвер.

«Дійсно, близько 15:00 я був затриманий на вулиці співробітниками поліції і доставлений до Малиновського відділу поліції», - сказав активіст. За його словами, правоохоронці пояснили необхідність ознайомлення з матеріалами щодо залучення чоловіка до адмінвідповідальності за дрібне хуліганство, яке мало місце під час подій на концерті Білик.

«Однак, коли мене доставили до відділу і ознайомили з документами про адмінпорушення, мені було вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України - умисне завдання працівнику правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень», - повідомив Ганул.

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Відповідно до отриманого ним повідомлення про підозру (датовано 15 червня), підозрюваний «навмисне завдав удар в область обличчя» інспектору роти №3 батальйону № 4 Управління патрульної поліції Одеси Сергію Безушку, який 8 червня забезпечував разом із колегами громадський порядок на вулиці Космонавтів - біля ресторану Park Leo.

У повідомленні сказано, що в результаті поліцейський дістав синець верхньої повіки лівого ока і садно носа.

Крім того, Ганул отримав повістку, якою зобов'язується з'явитися до слідчого 16 червня.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня в Одесі між активістами і поліцією сталися сутички через виступи співачки Ірини Білик на відкритті літнього ресторану Park Leo. До закладу прибули кілька десятків проукраїнських активістів.

Вони заявили, що Білик у 2015 році виступала в окупованому Криму. Активісти намагалися прорватися на територію ресторану, навколо якого була металева огорожа, а біля входу і по периметру був подвійний кордон поліції і багато охорони. Кілька протестувальників через огорожу почали кидати курячі яйця на територію ресторану, чому завадила поліція.

Під час конфлікту постраждав відомий в місті активіст Сергій Стерненко - йому розбили обличчя, він стверджує, що це зробили поліцейські.

За фактом безладів поліція відразу відкрила дві кримінальні провадження: за ст. 296 (хуліганство) і ст. 345 (погроза чи насильство стосовно працівника правоохоронного органу) КК України.