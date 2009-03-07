Кабмін вирішив, як простіше брати гроші з підприємців за кордоном

Кабінет Міністрів України ввів спрощену систему державної реєстрації фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність за межами України, а також спростив систему оподаткування іноземних доходів від цієї діяльності.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зі зв`язків зі ЗМІ Секретаріату КМУ, відповідна постанова була ухвалена на засіданні уряду 5 березня.

Спрощені системи діють відносно підприємців, які працюють за кордоном і не залучають до своєї діяльності найманих робітників і членів сім`ї, зокрема, за договорами цивільно-правового характеру, і у яких дохід за календарний рік не перевищує 500 тис. грн.

Передбачається надання заяви і звіту фізичною особою, яка здійснює підприємницьку діяльність за межами України, не тільки у письмовій формі, але й в електронній.

Ставка єдиного податку для цієї категорії осіб становить 200 грн. При цьому доходи за здійснення підприємницької діяльність за межами України, які обкладаються єдиним податком, в сумі 500 тис. грн., не включаються в сукупний оподатковуваний дохід за підсумками звітного року, а сплачена сума єдиного податку є остаточною і не включається в перерахунок її загальних податкових зобов`язань.

Документом передбачене надання звітності раз на рік.