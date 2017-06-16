У Черкасах затримано директора аеропорту на хабарі у 70 тисяч гривень

У Черкасах затримано виконувача обов’язки директора одного з комунальних підприємств на хабарі у розмірі 70 тис. грн.

Як повідомляє департамент захисту економіки Національної поліції України, директор одного з комунальних підприємств спільно з керівником приватного підприємства вимагали неправомірну вигоду від підприємця за здачу в оренду земельної ділянки та приміщення, які перебувають на балансі комунального підприємства.

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Слідчим управлінням поліції в Черкаській області було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 16 червня, посадовець отримав першу частину хабара – 50 тисяч гривень. Гроші отримано від підприємця за підготовку документів та подальше підписання договору оренди.

Оперативники Управління захисту економіки в Черкаській області Нацполіції та слідчі обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області затримали службовця на робочому місці. На теперішній час тривають слідчі дії.

Як пише прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook, затриманою є в.о. директора Комунального підприємства "Аеропорт Черкаси" Черкаської обласної ради.

Довідка. Аеропорт у Черкасах, розташований на західній околиці міста, він має статус міжнародного (з 2009 року). Аеропорт має єдину злітно-посадкову смугу, яка за усіма характеристиками є третьою в Україні за потужністю після обох київських. Вона здатна приймати будь-які типи літаків масою до 190 тонн.

Аеропорт був побудований у 1984 році і став одним із найбільших в УРСР, мав статус міжнародного, обслуговував до 80 рейсів за добу. В 1992 році він втратив статус міжнародного і припинив приймати міжнародні рейси.

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Аеропорт припинив приймати літаки ще 1997 року, але остаточно був закритий 2001 року через проблеми з фінансуванням. У 2007 року він отримав новий сертифікат. З 2007 по 2009 роки аеропорт був реконструйований, суттєво відновились злітна смуга та аеровокзал.

Наразі аеропорт не працює за призначенням. Причиною цього називається близькість аеропорту «Бориспіль» (200 км). Крім того «Черкаси» вважаються запасним на випадок непередбачених ситуацій та поганих погодних умов в «Борисполі».