СБУ уточнила повідомлення про заборону в'їзду до України фронтмену "Агати Крісті"

13:54, 21 червня 2017
Суспільство
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Заборона пов'язана з висловлюваннями музиканта, які шкодять національним інтересам України.

Самойлову заборонили в'їзд ще в 2015 році / фото afisha.oren.ru

Засновнику й лідеру російського рок-гурту "Агата Крісті" Вадиму Самойлову в'їзд в Україну заборонили ще в 2015 році. Про це повідомила речник СБУ Олена Гітлянська, коментуючи інформацію в ЗМІ про заборону, передає DT.UA.

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За її словами, заборона пов'язана з висловлюваннями музиканта, які шкодять національним інтересам України.

Гітлянська підтвердила, що інформація, що міститься у відповіді СБУ на відповідний журналістський запит, не відповідає дійсності. При цьому зазначена заборона була введена ще 2015 році.

Раніше видання "Обозреватель" повідомило, що російському музиканту Вадиму Самойлову заборонео в'їзд до України. Про це йдеться у відповіді СБУ на запит журналістів.

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Теги: #заборона в'їзду в Україну#лідер Агати Крісті