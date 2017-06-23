Військовий отримав 9 років ув'язнення за сприяння терористам "ДНР"

Дзержинський міський суд Донецької області засудив до 9 років позбавлення волі т.в.о. командира взводу снайперів однієї з військових частин ЗСУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, військовослужбовця визнано визнав винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 408, ч. 1 ст. 14 і ст. 408 Кримінального кодексу України.

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Військова прокуратура Донецького гарнізону сил антитерористичної операції довела, що старшина в березні 2016 року, перебуваючи в м. Дзержинськ Донецької області, з метою заподіяння шкоди обороноздатності України, сприяв терористичній організації «ДНР». Зокрема, засуджений неодноразово по телефону зв’язувався та в подальшому зустрічався з бойовиком з позивним «Вітер» з перспективою його переходу на бік злочинців, передавав останньому інформацію про сили та засоби, місцезнаходження військових підрозділів Збройних Сил України для корегування артилерійського вогню по позиціях сил АТО. На довершення, зумисно, за проханням терориста з позивним «Вітер» він передав на тимчасово непідконтрольну територію України свій власний тепловізор.

«Суд врахував усі обставини та засудив зловмисника до 9 років позбавлення волі з позбавленням військового звання», - підсумували в ГПУ.