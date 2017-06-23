У Дніпропетровській області відкрито 13 офіційних пляжів

У Дніпропетровській області приймають відпочиваючих 13 офіційних пляжів, де можна безпечно купатися. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної держадміністрації.

Читайте такожНа Одещині жоден пляж офіційно не придатний для відпочинку (відео) Так, з 13 офіційних пляжів області по три відкриті в Дніпрі і Кривому Розі, два - в Верхньодніпровському районі, по одному - в Нікополі, Новомосковську, Павлограді, Кам'янському та Зеленодольську .

"Пляжі готуємо до сезону ще з весни. Водолази обов'язково проводять обстеження дна, перевіряють, чи достатня глибина водоймища і чи не занадто сильна течія", - пояснив начальник управління цивільного захисту Сергій Коваленко.

Напередодні літа на офіційному пляжі також беруть проби води - цю процедуру повторюють і протягом сезону. Весь купальний сезон там чергують рятувальники.