У Порошенка визнали неможливість блокування російських соцмереж на 100%

Заступник голови Адміністрації президента України Дмитро Шимків заявляє, що на 100% заблокувати російські соціальні мережі неможливо, проте необхідно створювати бар’єри для входу в мережу та зменшувати їх українську аудиторію, що обмежить можливість збору даних російськими спецслужбами. Про це Шимків сказав під час круглого столу в "Українському інституті майбутнього" в Києві.

«Я думаю, що СБУ і РНБО значно більше можуть розказати про те, як сформований батальйон «Сомалі», як використовувалося «ВКонтакте» для пропагування всіх подій, які відбувалися в Криму…СБУ мало досить багато документів, і це обговорювалося. Якщо говорити про соціальні мережі – ось ми маємо конкретний факт використання соціальних мереж з метою психоаналізу, психомоделювання», - зауважив він.

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«Три місяці тому дійсно були різні наради, обговорювалося, що можна, що не можна. Я був приємно вражений тим, що указ з’явився. Щодо технологічності – ми повинні зрозуміти одну просту річ: дійсно, нічого на 100% заборонити неможливо, і це є факт, який всім відомий», - наголосив заступник глави АП.

Про те він підкреслив, головне – це створити бар’єр для входу в соціальну мережу.

«Системи блокування існують на рівні url, дуже примітивно і просто, на рівні dns, теж дуже просто і примітивно…. є питання аналізу трафіку – це вже складніше. Далі управління пакетами, коли розпочинається обговорення про пакетний аналіз, тут з'являються всі ці тези про мільйони і мільярди. Пакетний аналіз дійсно складний, але повірте, ми можемо сьогодні відсікти 60% аудиторії "ВКонтакте" за допомогою url, dns і управління трафіком», - заявив Шимків.

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«Треба розуміти, що VPN і TOR прибирають багато ваших даних, зокрема геолокацію, і це обмежує можливість збору даних російськими спецслужбами, це є факт», - додав він.

Шимків зазначив, що вже сьогодні у соцмережі "ВКонтакте" спостерігається відтік користувачів. «Для нас важливо зменшення обсягу аудиторії», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня президент України Петро Порошенко своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, згідно з яким в Україні будезаблоковано доступ до російських соціальних мереж «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсів Yandex, Mail.ru, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту 1С.

Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в інтернеті й заборони використання програми 1С доручено відпрацювати Кабінету міністрів та СБУ за участю Нацбанку. 17 травня указ президента набув чинності.