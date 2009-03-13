Хто подбає про колектора?

Затверджено склад робочої групи при Міністерстві юстиції, яка розроблятиме проект закону про колекторську діяльність.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, про це сказав міністр юстиції Микола ОНІЩУК сьогодні у ході семінару з питань проблемних питань стягнення заборгованості, що відбувся у рамках «Тижня юстиції».

За словами міністра, до робочої групи увійшли представники Міністерства юстиції. Групу очолив заступник міністра юстиції Леонід ЄФІМЕНКО.

Крім того, на пропозиції Національного банку та колекторських організацій до робочої групи включено представників НБУ, Асоціації українських банків та низки організацій, що здійснюють колекторську діяльність.

Згідно з наказом міністра юстиції, яким затверджено склад робочої групи, законопроект про колекторську діяльність має бути розроблений протягом місяця. (з текстом наказу можна ознайомитися на сайті Міністерства юстиції – www.minjust.gov.ua).

Метою робочої групи є розробка законодавчих механізмів діяльності колекторських організацій, що дозволить відокремити професійну діяльність від зловживань, які вже з’являються на цьому ринку.