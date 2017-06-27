У Києві потужний вибух знищив автомобіль, водій загинув (фото, відео)

09:35, 27 червня 2017
Інциденти
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ЗМІ повідомляють про одного загиблого і двох постраждалих.

Інцидент стався в районі перехрестя вулиць Солом'янської та Механізаторів /

У Солом'янському районі Києва на перехресті вулиць Солом'янська та Олексіївська вибухнув автомобіль. В результаті події загинув водій. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

На місце виїхали /

Інцидент стався в районі перехрестя вулиць Солом'янської та Механізаторів у Солом'янському районі столиці. Про це пише "Київ оперативний".

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На місці інциденту працюють поліцейські, медики, пожежники. Рух транспорту по вулиці перекрили.

Вибух у Києві /

"Мерседес" вибухнув на ходу. У момент вибуху водій перебував у салоні. Частини автомобіля розлетілися по периметру 100 метрів і зачепили інші авто. На місці швидка і рятувальники ДСНС. Намагаються звільнити водія. Попередньо, загинула одна людина. Двоє постраждалих", - пише dtp.kiev.ua.

Користувачі соцмереж припускають, що в авто могла вибухнути бомба, адже вибуховою хвилею зірвало навіть дах легковика. Також відзначають, що потужний вибух було чути мало не в усьому мікрорайоні.

"Встановлюються причини та обставини вибуху. Подія належним чином зареєстровано. Вирішується питання про його правової кваліфікації", - резюмується в повідомленні поліції.

Нагадаємо, вчора автомобіль вибухнув на столичному Виноградарі.

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Теги: #вибух у Києві#вибух авто у Києві