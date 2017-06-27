Від України до Грузії на каяку: мешканець Дніпра вирушив у морську експедицію "Міст співдружності" (фоторепортаж)

Мешканець Дніпра Сергій Гордєєв відправився у морську експедицію по басейну Чорного моря протяжністю 4 тисячі кілометрів. Як передає кореспондент УНІАН, експедицію називається «Міст співдружності».

У маршрут експедиції включені Україна, Румунія, Болгарія, Туреччина та Грузія.

Активістка Оксана Олейникова на своїй сторінці у Facebook написала, що Гордієнко стартував на каяку від Монастирського острова, потім - каботажне плавання по Чорному морю.

Очікується, що експедиція завершиться в листопаді.

Як повідомляв УНІАН раніше, експедиція знаменитого мандрівника Федора Конюхова побила світовий рекорд по тривалості польоту на аеростаті, провівши в повітрі 51 годину і подолавши близько 1000 кілометрів.

Конюхов разом з майстром спорту з повітроплавання Іваном Меняйло вирушили в подорож на найбільшому аеростаті, зробленому в Росії, з наміром встановити світовий рекорд з безпосадочного польоту. Експедиція стартувала близько 9-ої ранку 7 лютого з аеродрому Південний в Рибінську. Завданням мандрівників було протриматися в повітрі довше 51 години.