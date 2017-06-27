Абітурієнтам встановлено коефіцієнти обліку результатів ЗНО для вступу до вишів – Гриневич

Абітурієнтам встановлено регіональний, галузевий і сільський коефіцієнти обліку результатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для вступу до вищих навчальних закладів. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомили міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Читайте такожАбітурієнти Криму можуть за спрощеною системою вступити "на бюджет" до 12 українських вишівЗа її словами, регіональний коефіцієнт орієнтований на те, щоб створити кращі можливості для вступників, які обрали ВНЗ у регіонах. Він становить 1,0 для Києва, 1,01 – для Дніпра, Львова, Одеси, Харкова, 1,03 – для Донецької та Луганської областей і переміщених вишів, 1,02 – на всієї іншій території України.

«Таким чином ми мотивуємо наших абітурієнтів, щоб вони зважили, чи варто обов’язково їхати до Києва, чи можна все-таки навчатись ближче до місця проживання, бо серед регіональних університетів ми також маємо хороші», - сказала міністр.

Галузевий коефіцієнт, який становить 1,03, за словами Гриневич, покликаний мотивувати абітурієнтів на подання заяв за пріоритетними інженерними та природничими спеціальностями.

Сільський коефіцієнт – 1,02 - стосуватиметься абітурієнтів, які здобули повну загальну середню освіту в навчальних закладах у сільських населених пунктах у рік вступу.

«Сільський коефіцієнт повинен посприяти і підтримати дітей з сільської місцевості. Для цього вони мають не просто закінчувати сільську школу, а й проживати у сільській місцевості. Ми розуміємо, що сьогодні, на жаль, ми не можемо створити рівного доступу до якісної освіти у селі і місті. Ми працюємо над цим дуже серйозно, але на даний момент вважаємо, що потрібно сільську молодь підтримати, і коефіцієнт там становить 1,02», - сказала вона.