В Україні стартує ЗНО: все, що потрібно знати абітурієнтам та їхнім батькам (відео)

Першим абітурієнти складатимуть тест з української мови і літератури.

Вхід учасників до пунктів тестування відбуватиметься за наявності необхідних документів - сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті, запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

Читайте такожУ ЗНО цього року візьме участь на 26 тис. осіб менше, ніж торік (відео)

У разі відсутності оригіналів чи копій цих документів абітурієнт до пункту проходження ЗНО не допускається.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, літератури, іноземних мов і математики оголосять не пізніше 15 червня 2017 року.