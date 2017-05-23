В Україні стартує ЗНО: все, що потрібно знати абітурієнтам та їхнім батькам (відео)
09:57, 23 травня 2017Суспільство
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Сьогодні в Україні розпочинається основна сесія ЗНО-2017.
На виконання усіх завдань абітурієнтам відведено 180 хвилин / Фото УНІАН
Першим абітурієнти складатимуть тест з української мови і літератури.
Вхід учасників до пунктів тестування відбуватиметься за наявності необхідних документів - сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті, запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.
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У разі відсутності оригіналів чи копій цих документів абітурієнт до пункту проходження ЗНО не допускається.
Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, літератури, іноземних мов і математики оголосять не пізніше 15 червня 2017 року.
В Україні стартує ЗНО: все, що потрібно знати абітурієнтам та їхнім батькам
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