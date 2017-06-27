Захист Сущенка оскаржив продовження його арешту на три місяці

Захист журналіста «Укрінформу» Романа Сущенкв оскаржив продовження його арешту на три місяці. Про це УНІАН повідомив його адвокат Марк Фейгін.

"На сьогоднішнє рішення Лефортовського районного суду, який продовжив термін утримання під вартою Романа Сущенка на 3 місяці, подано апеляційну скаргу", - сказав Фейгін.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня 2016 року в Москві затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, нібито він "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю". Кримінальну справу було порушено за статтею "шпигунство". 16 червня Сущенку призначили проведення психіатричної експертизи.

27 червня суд продовжив Сущенку термін утримання під вартою ще на три місяці - до 30 вересня.