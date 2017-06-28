У Житомирі з нагоди Дня Конституції України відбулося масове виконання гімну

У Житомирі з нагоди відзначення 21-ї річниці Конституції Українивідбулося спільне виконання гімну на майдані Корольова.

Як передає кореспондент УНІАН, захід розпочався покладанням квітів на майдані Корольова до стели Героїв Небесної Сотні. Участь у заході взяли більше сотні житомирян, духовенство, громадськість, представники влади: заступник голови Житомирської облдержадміністрації Ярослав Лагута, заступник голови обласної ради Максим Вілівчук, заступник Житомирського міського голови Матвій Хренов, секретар Житомирської міської ради Наталія Чиж, депутати обласної ради та інші.

Після покладання квітів відбулося спільне виконання Державного гімну України, а потім перед учасниками заходу виступив зі сцени Житомирський фольклорний ансамбль національного обряду «Родослав».

Відзначення у Житомирі 21-ої річниці Конституції України триває. У місті протягом дня проходитимуть майстер-класи, вікторини, діятиме лекторій та відбудеться показ тематичних кінострічок. У рамках відзначення річниці Конституції України в обласному центрі також проведуть покладання квітів до меморіальної дошки Олегу Ольжичу. У місті також покажуть документальні фільми, діятиме “ Містечко майстрів", відбудеться тематична презентація Житомирського обласного краєзнавчого музею «Україна шляхом до незалежності», тощо.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі вранці відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятників визначним українцям з нагоди Дня Конституції України.

Учасники заходу пройшли урочистою ходою вулицею Великою Бердичівською до майдану Корольова. Дорогою вони поклали квіти до меморіальної дошки Михайлу Грушевському, погруддя В’ячеславу Чорноволу, до пам’ятника Івану Франку. Біля кожного з цих пам'ятників відбулася невеличка літературно-музична композиція, під час якої учасникам заходу коротко розповіли про визначних українців.

28 червня 1996 року Верховна Рада України ухвалила Конституцію, за якою досі живе українське суспільство.