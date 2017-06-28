В Житомирі покладання квітів з нагоди Дня Конституції пройшло в новому просвітницькому форматі - міськрада

Сьогодні у Житомирі під час відзначення Дня Конституції України відйшли від традиційного покладання квітів до пам’ятників, запропонувавши суспільству новий просвітницький формат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час урочистостей з нагоди 21-ої річниці прийняття основного закону України повідомив журналістам заступник Житомирського міського голови Матвій Хренов.

«Сьогодні ми дещо відійшли від традиційного покладання квітів до пам’ятників, запропонувавши суспільству кращий, інший формат відзначення. Просвітницький та цікавий. Пояснити, яке значення має Конституція, розповісти про історію її створення та проблематику дотримання – це завдання, які поставили ми перед собою, організовуючи це свято», - сказав він.

Хренов пояснив суть новації: під час покладання квітів видатним українським діячам перед кожним пам’ятником учасникам урочистої ходи розповідали про вклад у державотворення України кожного діяча.

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Також на кожній локації виступи супроводжували національними музичними творами. Зокрема, біля пам’ятної дошки Михайлу Грушевському Світлана Ніконорова виконала музичну композицію на бандурі «За лісами, горами».

Окрім цього, за словами методиста Житомирського палацу культури Юлії Шевченко, «В’ячеслав Чорновіл був людиною європейського плану, і жив інтересами України. Він зробив свій вклад у рух шестидесятників, перетворивши його у впливову силу».

Новий формат свята оцінили й інші учасники урочистостей.

“ Ми бачимо сьогодні не зовсім традиційне відзначення у Житомирі 21-ої річниці Основного Закону – Конституції України, покладання квітів супроводжується літературно-музичною композицією. Якось по-новому, адже для кожного свідомого громадянина нашої країни Конституція має неабияке значення, бо в ній описується найголовніше – його права, свободи та обов'язки. Державний документ наголошує на абсолютній цінності людини, її життя і здоров'я, її честі й гідності, недоторканності та безпеки”, - зазначив, коментуючи журналістам сьогоднішнє святкування, депутат обласної ради Сидір Кізін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні урочистості розпочались покладанням квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку, де житомиряни поклали квіти, далі учасники заходу рушили ходою до монументу Івану Франку і далі по вулиці Великій Бердичівській - на майдан Корольова. Святкування в обласному центрі триває.