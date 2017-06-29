Суд виправдав так званого "голову верховного суду "ДНР" Якубовського

Селидівський міський суд виправдав громадянина Російської Федерації Едуарда Якубовського в інкримінованому йому особливо тяжкому злочині.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, на даний час готується апеляційна скарга до суду вищої інстанції з вимогою засудити обвинуваченого до реального терміну покарання.

«Слідчими слідчого Управління прокуратури Донецької області зібрано достатньо доказів провини вказаного спільника терористів у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу України (створення або участь у терористичній групі чи терористичній організації)», - йдеться в повідомленні.

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Встановлено, що громадянин Якубовський, 1959 року народження, уродженець Москви, у вересні 2014 року після захоплення Донецька членами незаконної терористичної організації «ДНР» та розуміючи протиправний характер своїх дій, обійняв посаду так званого «голови верховного суду ДНР».

Через те, що поплічник терористів знаходиться на тимчасово окупованій бойовиками території, стосовно нього проводилось спеціальне досудове розслідування.

Санкція інкримінованої Якубовському статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.