СБУ затримала чотирьох антиукраїнських пропагандистів, які закликали до заворушень до Дня Конституції (відео)

Співробітники СБУ викрили і затримали у різних регіонах держави чотирьох антиукраїнських пропагандистів. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«Мешканці Київської, Миколаївської, Хмельницької та Харківської областей на виконання завдань кураторів з російських спецслужб розміщували в соціальних мережах «ВКонтакте» та «Одноклассники» заклики до масових заворушень до Дня Конституції України», - йдеться у повідомленні.

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Відкрито кримінальні провадження за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу), 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та 258-3 (створення терористичної групи) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНІАН раніше, аудиторія російської соцмережі ВКонтакте в Україні становить 3,8 млн неунікальних візитів з комп'ютерів у день. До запровадження санкцій цей показник становив 9,8 млн. Про це свідчать дані SimilarWeb. За даними статистики, падіння відвідуваності зупинилося на рівні 3,8 млн візитів у день. Аудиторія скоротилася на 61%, якщо порівнювати дані за квітень 2017 року і за перші 16 днів червня 2017 року.