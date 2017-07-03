У МЗС з'ясовують можливу наявність українців серед постраждалих в ДТП в Баварії

У Міністерстві закордонних справ України з'ясовують можливу наявність українців серед постраждалих в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Баварії (Німеччина).

Про це йдеться у повідомленні департаменту консульської служби МЗС України у Twitter.

"ДТП автобуса неподалік Мюнхена. Консул у контакті з поліцією з'ясовує, чи немає серед постраждалих українців", - заявили дипломати.

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Як повідомляв УНІАН, у Баварії автобус зіткнувся з вантажівкою, більш як 30 людей постраждали. 17 чоловік із числа пасажирів автобуса вважаються зниклими безвісти.

За попередніми даними, автобус, який прямував із півночі Німеччини в бік Нюрнберга, наїхав на вантажівку, що повільно рухалася. В автобусі перебувало 46 пасажирів і два водії.