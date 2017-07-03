В Баварії туристичний автобус врізався у вантажівку: десятки постраждалих, 17 людей досі шукають (фоторепортаж)

На автобані в Баварії сталося зіткнення туристичного автобуса з вантажівкою. Автобус повністю вигорів. Про це повідомляє "Німецька хвиля".

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Згідно з першими даними, в результаті події постраждали понад 30 людей. На питання про наявність загиблих представник поліції відповів, що цього не можна виключити. Агентства повідомляють, що 17 осіб з числа пасажирів автобуса вважаються зниклими безвісти.

"Мова йде про дуже тяжку ДТП", - заявив представник управління поліції в Байройті.

Видання повідомляє, що за попередніми даними, автобус, що прямував з півночі Німеччини в бік Нюрнберга, наїхав на фуру, що повільно рухалася. В автобусі перебували 46 пасажирів і два водії.

Автобан номер 9 в Баварії повністю перекритий. В операції з ліквідації наслідків аварії задіяні пожежні машини, машини швидкої допомоги і рятувальні вертольоти.