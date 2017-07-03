ГПУ завершує розслідування щодо мера Бучі за підозрою в земельних махінаціях

Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ завершується досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо діючих міського голови та секретаря Бучанської міської ради Київської області, а також колишніх начальників відділу Держкомзему у місті Буча.

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Вона нагадала, що чиновники підозрюються у зловживанні службовим становищем при вилученні земель лісового фонду та зміні їх цільового призначення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як встановлено слідством, службовці протягом 2002-2015 років незаконно передали у власність земельні ділянки лісового фонду загальною площею більше 80 га, що завдало збитки державі на загальну суму понад 390 мільйонів гривень.

Читайте такожУ міськраді Ірпеня проводять обшуки

З урахуванням додатково отриманих у кримінальному провадженні доказів (висновків оціночно-земельної експертизи тощо) та встановлених фактичних обставин вчиненого злочину, органом досудового розслідування складено та перепред’явлено винним особам остаточну підозру.

Наразі Генеральною прокуратурою України підготовлено процесуальні документи для завершення досудового розслідування, складено обвинувальний акт, який найближчим часом буде спрямовано на розгляд до суду.

Санкцією статті, що інкримінується підозрюваним, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня 2016 року ГПУ повідомила про підозру голові міста Буча Анатолія Федорука та секретарю Бучанської міської ради в незаконній передачі у власність земель лісового фонду.

Очільник генпрокуратури заявив, що їм інкриміновано незаконну передачу у власність фізичним та юридичним особам 68 га земель лісового фонду першої категорії, вартістю понад 100 млн грн, а секретарю ради – 1,024 га, який за відсутності Федорука також незаконно передав земельні ділянки лісового фонду.

13 жовтня за клопотанням прокуратури Печерський суд Києва обрав голові та секретарю Бучанської міськради запобіжні заходи у вигляді домашніх арештів із забороною залишати місця проживання з 22.00 до 7.00 із застосуванням електронного засобу контролю (так званий «браслет»).

25 жовтня Печерський райсуд Києва відсторонив Федорука від займаної посади мера Бучі.

24 листопада Апеляційний суд Києва визнав незаконним це рішення.

21 грудня Печерський райсуд повторно обрав домашній арешт як запобіжний захід Федоруку.