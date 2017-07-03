Мосміськсуд розгляне скаргу захисту на продовження арешту Сущенку

Мосміськсуд 13 липня розгляне скаргу захисту на продовження арешту українського журналіста Романа Сущенка. Про це УНІАН повідомив його адвокат Марк Фейгін.

Читайте такожСуд у Москві продовжив арешт Сущенка ще на три місяці«Розгляд скарги захисту на рішення Лефортовського районного суду про продовження терміну тримання під вартою Романа Сущенка на три місяці (до 30 вересня 2017 року) відбудеться в Московському міському суді 13 липня о 10:10 у залі 327», - сказав Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня 2016 року в Москві затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які становлять державну таємницю». Кримінальну справу проти журналіста було порушено за статтею «шпигунство». 16 червняСущенку призначили проведення психіатричної експертизи.