Акторові і "почесному одеситу" Машкову заборонили в'їзд в Україну - продюсер

Російському актору Володимиру Машкову заборонили в'їзд в Україну. Таким чином, він не зміг приїхати в Одесу на зйомки нового сезону серіалу "Ліквідація". Про це повідомив у Facebook продюсер Сергій Чліянц.

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На думку Чліянца, одеські кінематографісти і артисти залишилися "без відмінної роботи", а місто - без "улюбленого фільму". Продюсер нагадав, що Машков є "почесним громадянином" Одеси.

Раніше Машков потрапив у базу "Миротворець" за зйомки в Криму - у 2014-2015 роках актор знімався у фільмі "Екіпаж" на території анексованого півострова.

А в 2014 році Машков зустрівся у Росії з біглим скандальним екс-регіоналом Олегом Царьовим. "Передає привіт всім одеситам. Володимир готовий приїхати підтримати одеситів", - написав тоді Царьов.