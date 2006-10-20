Україна скасувала дипломатичні номери для автомобілів

Кабінет Міністрів України своєю постановою №1427 від 18 жовтня скасував спеціальні номерні знаки для автомобілів співробітників іноземних представництв в Україні.

Текст постанови міститься на Урядовому порталі.

Документом, зокрема, внесено зміни до Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388.

Згідно зі змінами, з правил реєстрації виключено пункт 16, який передбачав видачу спеціальних номерних знаків серій CDP, DP, CC та S для транспортних засобів співробітників іноземних представництв в Україні.

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