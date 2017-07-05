У сина скандального Пшонки забрали гектари мисливських угідь під Києвом

У сина екс-генпрокурора Віктора Пшонки – Артема, прокуратура відсудила більше 15 га мисливських угідь у Київській області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Він наголосив, що договір про умови ведення мисливського господарства було визнано недійсним, а товариство, яке пов’язують із сином колишнього Генерального прокурора України за часів В. Януковича суд зобов’язав «повернути у державну власність мисливські угіддя площею понад 15 тисяч га на території Фастівського району".

Згідно із повідомленням Луценка, це ж товариство отримало угіддя з грубими порушеннями.

Як повідомляв УНІАН раніше, злочинна організація бізнесмена, соратника екс-президента Віктора Януковича Сергія Курченка завдала державі понад 14 млрд грн збитків.

Зазначається, що злочинній організації Курченка інкримінується заволодіння чужим майном, коштами державних та інших банківських установ, державних підприємств паливно-енергетичного сектору економіки в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організація фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало великих матеріальних збитків.