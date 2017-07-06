ЗМІ вказали на неточності в рішенні суду щодо ФСБшників, які "заблукали" в Україні

Суд засудив двох військовослужбовців прикордонної служби ФСБ Росії, яких затримали в Херсонській області, до 15 діб адміністративного арешту, а також присудив кожному штраф у розмірі 320 гривень.

Таке рішення 30 червня виніс Каланчацький районний суд Херсонської області, передає InformNapalm.

«Рішенням суду і першого, і другого представника спецслужб країни-агресора (ПІБ в рішеннях суду не розкриваються) присуджено 15 діб і штраф у розмірі 320 грн. При цьому в протоколі вказується, що всі вилучені речі будуть їм повернуті. Ймовірно, до особистих речей відноситься і човен, на якому диверсанти проникли на материкову частину України з окупованої території українського Криму», – йдеться в повідомленні.

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Журналісти відзначають, що постанови Каланчацького районного суду Херсонської області виглядають недбало і містять масу неточностей. Так, у протоколі немає свідчень про те, що співробітники ФСБ «відпрацьовували роль порушників в ході навчань в Криму». Є лише обривиста фраза: «переплутали орієнтири і опинилися в Україні».

«Також, ймовірно, є неточність у вказівці часу затримання. У постанові говориться, що співробітників ФСБ затримали в 11:00 30 червня 2017 на узбережжі Малої коси в 6 кілометрах від населеного пункту Олександрівка і на материкову частину України вони потрапили на човні по Перекопській затоці. У той час як раніше повідомлялось, що вони затримані в 02:30», – зазначили в InformNapalm.

Також підкреслюється, що не точно вказано номер військової частини ФСБ Росії. «У постанові суду він фігурує як 4х-значний в/ч 9930 (це номер частини Оршанського прикордонного загону, м. Черкаси, Україна)», – додали журналісти.

Як повідомляв УНІАН, раніше були названі імена двох російських військовослужбовців, яких 30 червня затримали на Херсонщині без документів співробітники Херсонського загону Держприкордонслужби спільно з бійцями Збройних сил України.