У Житомирському гідропарку тисячі містян відзначили свято Івана Купала

У Житомирі вчора увечері, 6 липня, тисячі містян відзначили свято Івана Купала у гідропарку, повідомляє прес-служба Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, тисячі житомирян прийшли подивитись на дійство, яке організували фахівці управління культури Житомирської міської ради та громадські організації в гідропарку, до свята Івана Купала.

«Ми хочемо відновити українські традиції святкування Івана Купала, і зробити це в комфортному форматі для житомирян. Тут - і конкурс краси, і плетіння вінків з розповідями знавців про народні традиції, і «бульбашоу» для дітей та багато інших цікавих проектів», - цитує прес-служба відомства начальника управління культури міської ради Ніну Рябенко.

Розпочалося дійство на центральній алеї гідропарку, де артисти Житомирського міського палацу культури організували концертну програму. Далі дітей розважали на імпровізованій зоні із гамаками та величезними мильними бульбашками.

Також учасники свята плели вінки та розповідали житомирянам про традиції та значення цього дійства. Ключовою подією свята став конкурс краси «Купальська царівна 2017», який зібрав на березі річки Тетерів тисячі житомирян. Оцінювали конкурсанток 5 експертів.

«Дівчата дуже красиві. Вміють похвалитися своєю красою », - розповів журналістам член журі та фіналіст проекту «Голос країни — 3» Артем Кондратюк. Переможницею конкурсу краси «Купальська царівна 2017» стала учасниця під №2 Ірина Нікітіна.

На святі виступили житомирські та київські гурти : зокрема, гурт The Delicats та ROCK-H.

На завершення святкування на березі річки Тетерев запалили два багаття, а дівчата пустили вінки на воду.