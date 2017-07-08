"Не залишимо без захисту свого солдата": Аваков пояснив послу Італії абсурдність звинувачень Марківа

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на зустрічі з послом Італії пообіцяв захищати українського солдата Віталія Марківа, підозрюваного владою цієї країні у вбивстві громадянина Італії, фоторепортера Рокеллі в травні 2014 року поблизу Слов'янська.

Про це глава МВС написав на своїй сторінці в Facebook.

«На зустрічі з послом Італії предметно пояснив абсурдність звинувачень, пред'явлених Віталію Марківу – ми не залишимо без захисту свого солдата!», – написав Аваков.

За його словами, на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом Італії в Україні Давидом Ла Чечилія він «наочно пояснив нашу позицію щодо арешту в місті Павія (Італія) Віталія Марківа - заступника командира взводу батальйону спеціального призначення НГУ ім. Кульчицького».

«Ми стверджуємо, що наш боєць не міг бути причетний до загибелі громадянина Італії, фоторепортера Андреа Роккеллі. Ми готові надати суду всі наявні документи у даній справі та забезпечити участь у засіданні свідків з боку України», – додав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, заступник командира взводу батальйону їм. Кульчицького (добровольче формування Національної гвардії) Віталій Марків був затриманий 30 червня в Італії за підозрою у вбивстві громадянина Італії, фоторепортера Рокелли в травні 2014 року поблизу Слов'янська.

За інформацією заступника генпрокурора Євгена Єніна, підозру Марківу висунуто прокуратурою міста Павії. Також Єнін повідомив, що Генпрокуратура звернулася до італійської влади з вимогою надати обґрунтовані докази провини Марківа, або негайно звільнити його.

У Департаменті комунікації МВС України повідомили, що проти Марківа дав свідчення французький журналіст. Як заявили українські консули, психологічний стан Марківа нормальний, умови його утримання задовільні.