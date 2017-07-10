Зруйнований вибухом будинок у Києві підлягає знесенню - КМДА

Житловий будинок на Голосіївському проспекті в Києві, де 8 липня стався вибух, швидше за все, підлягає знесенню.

Про це під час прес-брифінгу заявив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Геннадій Пліс, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

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«Будинок був зведений орієнтовно у 1948 році. Згідно з висновками експертів, після вибуху він знаходиться в аварійному стані. Його експлуатація неможлива, а відновлення – недоцільне. Люди отримають тимчасове житло на час вирішення цієї ситуації», – сказав він.

За інформацією Пліса, станом на ранок 10 липня в гуртожиток на вулиці Оболонській, 34, куди столична влада тимчасово відселила постраждалих, переміщено 24 людини із 77 зареєстрованих у будинку. Частина людей розмірковує, чи потрібне їм тимчасове житло, частина відмовилася від нього.

Двоє людей – 14-річний син загиблої жінки та один дорослий – перебувають у лікарнях, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

Також у КМДА повідомили, що сьогодні на місці аварії відбулося засідання штабу Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при міськадміністрації. Вирішується питання, яким чином постраждалих мешканців зможуть забезпечити постійним житлом. До моменту вирішення цього питання вони мають можливість перебувати у тимчасовому житлі, наданому КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня о 13.35 стався вибух в житловому будинку поблизу станції метро «Голосіївська». За попередньою інформацією правоохоронних органів, у будівлі міг вибухнути газ. Причини з’ясовуються. Внаслідок вибуху загинули двоє осіб і постраждали шестеро.

Поліція за фактом вибуху відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановленим законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.