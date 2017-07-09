23 мешканці київського будинку, де стався вибух газу, переїхали у гуртожиток на Подолі

23 мешканці будинку в Голосіївському районі Києва, де 8 липня стався вибух, тимчасово оселилися в гуртожитку на Подолі.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Олександра Спасибка.

«Станом на 9.00 9 липня 23 мешканців відселено з будинку в гуртожиток Подільського району на вулиці Оболонська, 34. Житло, яке отримали постраждалі, обладнане необхідною технікою, є посуд, постільна білизна, рушники. Наразі місто має маневрений фонд житла, який дає можливість розселяти людей в аварійних ситуаціях та з аварійного житла», – сказав Спасибко.

Як повідомлялось, 8 липня о 13.35 стався вибух в житловому будинку поблизу станції метро «Голосіївська». За попередньою інформацією правоохоронних органів, у будівлі міг вибухнути газ. Причини з’ясовуються. Внаслідок вибуху загинули двоє осіб і постраждали шестеро.

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Планується проведення виїзного засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА щодо встановлення причин вибуху та визначення придатності будинку для подальшої експлуатації чи відселення мешканців будинку.

Поліція за фактом вибуху відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановленим законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.