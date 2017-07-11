Славетна трійця козаків Грай, Око та Тур з легендарного мультфільму «Як козаки…» у 2017 році зіштовхнулася з викликом, з яким до цього ніколи не мала справу, – з платіжками на житлово-комунальні послуги та тарифами на газ, електрику і опалення. Про це повідомляє прес-офіс проекту «Програма комунікації реформ в Україні».

Грай, Око та Тур у притаманній їм винахідливій манері використовують всі можливості сучасного світу. Вони знаходять шляхи як розумно економити власні статки та при цьому ще й інвестувати в українську енергетику.

Серія інфографік «Як козаки енергонезалежніcть розвивали» - частина комунікаційної кампанії, щоб привернути увагу широкої громадськості до змін у енергетичному секторі.

Автори розраховують, що образи, знайомі українському народу вже 50 років, додадуть емоційного забарвлення та довіри до поточних змін.

ІНФОГРАФІКА

Медіа-кампанія за участі персонажів легендарного мультфільму, окрім інфографік, включатиме створення відео-роликів, радіо-роликів та дотепних коміксів для друкованих ЗМІ та Інтернет-медіа.