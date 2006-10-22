Під час огляду ”Жигулів” міліціонери знайшли в багажнику жінку

У Москві міліціонери при огляді автомашини "Жигулі" виявили в багажнику жінку, повідомило РІА Новостиджерело в правоохоронних органах міста.

"Потерпіла, 1951 року народження, розповіла міліціонерам, що її викрали з метою заволодіти квартирою", - сказав співбесідник агентства.

За його словами порушено кримінальну справу за статтею 126 КК РФ (викрадання людини), прокуратура проводить розслідування.

"Підозрюваний у викраденні заарештований", - зазначило джерело.