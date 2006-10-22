Під час огляду ”Жигулів” міліціонери знайшли в багажнику жінку
12:50, 22 жовтня 2006Суспільство
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Порушено кримінальну справу
У Москві міліціонери при огляді автомашини "Жигулі" виявили в багажнику жінку, повідомило РІА Новостиджерело в правоохоронних органах міста.
"Потерпіла, 1951 року народження, розповіла міліціонерам, що її викрали з метою заволодіти квартирою", - сказав співбесідник агентства.
За його словами порушено кримінальну справу за статтею 126 КК РФ (викрадання людини), прокуратура проводить розслідування.
"Підозрюваний у викраденні заарештований", - зазначило джерело.
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