Світові ціни на нафту змінилися на півдолара
01:01, 21 березня 2009Суспільство
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Закінчилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 20 березня на провідних нафтових біржах змінилися різноспрямовано.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 51,22 (+0,55) дол./бар. (з постачанням у травні);
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 51,06 (-0,55) дол./бар. (з постачанням у квітні).
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