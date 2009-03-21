Світові ціни на нафту змінилися на півдолара

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 20 березня на провідних нафтових біржах змінилися різноспрямовано.

Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів склали:

- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 51,22 (+0,55) дол./бар. (з постачанням у травні);

- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 51,06 (-0,55) дол./бар. (з постачанням у квітні).