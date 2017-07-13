Справа "українських диверсантів" у Криму: захист одного з фігурантів розповів про провокації ФСБ

У «Севастопольському міському суді» Криму на 3 серпня 2017 року призначено розгляд апеляційної скарги на вирок фігуранту справи «українських диверсантів» Володимиру Присичу, засудженому за статтею «Зберігання наркотиків».

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Про це Кримській правозахисній групі повідомили родичі українця.

Захист Присича вважає, що знайдені в його автомобілі наркотики - це провокація ФСБ РФ і заявляє, що при винесенні вироку суд порушив норми матеріального та процесуального права.

У вироку суду сказано, що в Севастополі на стоянці ПАТ «Муссон» о 21.15 13 серпня 2016 року співробітники ФСБ РФ у ході проведення оперативно-розшукового заходу «обстеження транспортного засобу» знайшли в автомобілі харків'янина Присича півкіло канабісу (марихуани).

Сам Присич на суді заявив, що ніяких наркотиків не зберігав і не перевозив, а звідки вони з'явилися в кабіні його автомобіля, він не знає.

Захист українця вказує, що далекобійник із Харкова був затриманий співробітниками ФСБ РФ 13 серпня 2016 року об 11.30 у Севастополі, куди він приїхав на вантажному автомобілі через Керченську поромну переправу. Під час затримання автомобіль українця ретельно оглядала ФСБ, ніяких наркотиків у ньому не було, особисті речі вилучили. Після затримання співробітники ФСБ відвезли українця до Сімферополя. При цьому у Присича вони вилучили ключі від автомобіля. Машина, яка залишилась у Севастополі на стоянці Муссон, не опечатувалась, не охоронялась і перебувала без нагляду 9 годин. І за цей проміжок часу, на думку адвокатів, в автомобілі з'явились наркотики, до яких Присич не має ніякого відношення. Ці обставини вказують на очевидні грубі порушення процесуального порядку отримання доказів, підкреслюють адвокати.

Наступного дня 14 серпня 2016 року, Присич на допиті як підозрюваний підписав протокол зі «свідченнями», який слідчий Кулаков сам набрав на комп'ютері. Однак українець відмовився від цих свідчень, як тільки його родичі уклали договір із незалежними адвокатами. Про це Присич заявив на судовому засіданні.

Захист українця зазначає, що Присич підписав «зізнання» проти себе під моральним і фізичним впливом на нього оперативних співробітників ФСБ, а також під тиском Кулакова і призначеного ним кримського адвоката Петросяна. Раніше цей адвокат проходив у інших політичних справах, як захисник за призначенням, приміром, у справі іншого «українського диверсанта» Дмитра Штиблікова, родичі якого намагалися відмовитися від послуг цього адвоката.

За інформацією нинішніх адвокатів Присича, їхній підзахисний після затримання перебував у стресово-депресивному стані від усвідомлення жахливої провокації, яку здійснили російські спецслужби стосовно нього. Слідчий ФСБ висунув українцю ультиматум: «визнання провини в шпигунстві в обмін на телефонний дзвінок дружині». При цьому адвокат Петросян умовляв харків'янина «зізнатися в усьому» й піти на угоду зі слідством.

Нагадаємо, громадянина України Володимира Присича, якого в серпні 2016 року російські ЗМІ назвали шпигуном української розвідки в Криму й показали його «зізнання» в ефірі державного телеканалу "Россия 24", 18 травня 2017 року засудили до трьох років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму за зберігання наркотиків (ч. 2 ст. 228 Кримінального кодексу РФ).

Українець на суді заявив, що «свідчення в шпигунстві» на користь України на відеокамеру його змусили дати під тортурами електричним струмом. 20 червня 2017 року родичі Присича повідомили, що у Володимира в СІЗО погіршився стан здоров'я.

Як повідомляв УНІАН, фігурантів справи «кримських диверсантів» Олексія Бессарабова, Дмитра Штиблікова і Володимира Дудка затримали 9 листопада 2016 року в Севастополі.

У ФСБ РФ заявили, що вони були членами «диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міноборони України». Їх звинуватили в плануванні диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури та життєзабезпечення півострова Крим.

Всі троє затриманих були експертами української неурядової організації Центр «Номос», який закрили в 2014 році.

У листопаді стало відомо, що в справі так званих "українських диверсантів", затриманих у серпні в тимчасово окупованому Криму, є четвертий фігурант - харків'янин Володимир Присич.

У програмі телеканалу "Россия-1" чоловік, якого представляють як далекобійника з Харкова Володимира Присича, розповідає, що він нібито був завербований української розвідкою, їздив по Криму й збирав дані про перебування там російської військової техніки.