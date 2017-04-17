У ФСБ заявили про ліквідацію каналу поставок зброї із України та ЄС

У Росії заявили про ліквідацію каналу поставок зброї з України та країн Євросоюзу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФСБ.

«Федеральною службою безпеки Російської Федерації спільно з МВС Росії припинено протиправну діяльність міжрегіональної групи, яка причетна до організації каналу поставок засобів ураження з країн Євросоюзу і України до Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в 24 суб'єктах РФ стосовно 54 раніше виявлених і задокументованих членів групи здійснено необхідні слідчі дії.

Читайте такожУ Росії заявили про затримання українського "шпигуна", його планують передати в "ДНР"

Згідно з повідомленням, «в результаті проведених заходів з незаконного обороту вилучено бойову і модернізовану, а також підготовлену до відновлення бойових характеристик зброю: 18 кулеметів («Максим», «РПД», «МР-43», «РГГК»), 43 автомати («АКСУ», «АКМ», «АК-74», «АК-47», «МП-43»), 29 пістолетів-кулеметів («ППШ», «МП-40», «ППД», «МП-5», «Кедр», «Витязь», «Томпсона»), 45 карабінів, гвинтівок і рушниць, 97 пістолетів і револьверів («Наган», «ТТ», «ПМ», «П-38», «Беретта», «Маузер», «Коровіна», «Вальтер», «Люгер», «Марголіна»), авіаційну гармата часів ВВВ, понад 180 основних частин до вогнепальної зброї, понад 16 тис. боєприпасів різного калібру, 15 ручних осколкових гранат, понад 21 кілограм вибухових речовин, наркотичні речовини рослинного походження, а також підроблені бланки дозволів на придбання вогнепальної зброї, боєприпасів».

Також, як заявили у ФСБ, припинено діяльність 3 майстерень з виготовлення боєприпасів і модернізації вогнепальної зброї.

Проводяться додаткові оперативно-розшукові заходи та слідчі дії з процесуального закріплення протиправної діяльності членів злочинної групи.

Також тривають заходи з перекриття каналів поставки з-за кордону засобів ураження, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, Міністерство оборони України спростовує причетність затриманого в РФ «українського шпигуна» до розвідувальних органів. Про це у коментарі УНІАН заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Головне управління розвідки України спростовує причетність цієї особи, як і інших затриманих в РФ нібито «українських шпигунів», до розвідувальних органів оборонного відомства України», - заявив він.