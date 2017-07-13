Мінкульт звинуватив УПЦ МП у співпраці з бойовиками "ЛДНР"

Міністерство культури України звинувачує Українську православну церкву Московського патріархату у співпраці з бойовиками ОРДЛО. Про це йдеться в заяві на сайті Мінкульту.

У Міністерстві культури розповіли, що на початку травня сепаратистський ресурс "Істок" оприлюднив інтерв'ю з главою так званого "комітету у справах релігії і духовності ЛНР" Андрієм Ліцоєвим, в якому він заявив, що його призначенням займався митрополит Луганський і Алчевський, постійний член Священного синоду Української православної церкви владика Митрофан (Юрчук).

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У зв'язку з цим Мінкульт закликав УПЦ публічно засудити військову агресію Російської Федерації проти України і припинити співпрацю з терористами.

"Також звертаємося до правоохоронних органів та пропонуємо надати антиукраїнським діям і висловлювань окремих представників кліру і вищого духовенства Української православної церкви належну правову оцінку", - сказано в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що починаючи з 2014 року, в відкритих джерелах інформації фіксують матеріали, що вказують на факти відвертого співпраці представників кліру і вищого духовенства Української православної церкви (УПЦ), які знаходяться на тимчасово непідконтрольних української влади територіях з представниками проросійських терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

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