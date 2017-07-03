Російський поп розповів, як знищити Росію: потрібно показати фільм

Російський протоієрей Всеволод Чаплін на своєму каналі в Yotube опублікував відео, в якому заявив, що після виходу фільму Олексія Учителя «Матильда», що розповідає про долю балерини Матильди Кшесінскої, в яку був закоханий майбутній імператор Микола II, у росіян не залишиться шансу вижити в новій Світовій війні, яка, на думку Чапліна, неминуча, пише "Дождь".

Чаплін вважає, що «Матильда» повинна бути заборонена, так як якщо фільм покажуть, то «Росія загине», і «це буде справедливо в Божих очах». Протоієрей вважає, що зараз, через 100 років після жовтня 1917 року, готується нове «символічне ритуальне царевбивство». Показ фільму, за словами Чапліна, це «плювок в нашу історію, в нашу душу, то найкраще, що у нас було» і за це «нове царевбивство Росія буде страждати жахливим чином, розплатиться всім своїм населенням».

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Чаплін вважає, що третя Світова війна неминуча, однак ті з людей, які не подивляться цей фільм, напевно, залишаться жити. Але якщо фільм покажуть, то загинуть всі!» і «це буде гідно і справедливо».

Всеволод Чаплін пригрозив усім глядачам фільму анафемою. За його словами, православний християнин не повинен брати участь у виробництві картини і дивитися її. «Прийняття цього фільму — гріх, що відлучає від християнства», і, відповідно, від можливості сповіді, причастя, вінчання або відспівування. «Матильда», на думку протоієрея, є «спотворенням історії», а сам показ — «гірше нацизму і фашизму».

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Довідка УНІАН: Після появи в 2016 році офіційного трейлера фільму "Матильда" з любовно-еротичними сценами представники російського громадського руху «Царський хрест» заявили про «спотворення історичних подій» та «антиросійську і антирелігійну провокацію у сфері культури», спонукавши звернутися в Генпрокуратуру РФ Наталію Поклонську, депутата Держдуми РФ, відому своїм шануванням Миколи II. Остання вважає, що фільм містить сцени, які ображають почуття віруючих, і заявляє про необхідність «не допустити порушення чиїх-небудь прав», уникаючи як обмежень свободи творчості, так і посягання на конституційні права громадян».

Комісія, яка робила комплексну експертизу матеріалів фільму, постановила, що створений в "Матильді" образ не відповідає образу канонізованого РПЦ імператора Миколи II.