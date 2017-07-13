У Житомирі за самовільне залишення військової частини засуджено солдата строкової служби

У Житомирі позавчора за самовільне залишення військової частини засуджено солдата строкової служби. Про це УНІАН повідомив заступник військового прокурора Житомирського гарнізону майор юстиції Олексій Рихлюк.

За його словами, 11 липня Житомирський районний суд підтримав позицію військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України.

Суд засудив військовослужбовця строкової служби за самовільне залишення військової частини на 1 рік тримання у дисциплінарному батальйоні.

Встановлено, що солдат вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 407 КК України (самовільне залишення військової частини без поважних причин тривалістю понад один місяць в умовах особливого періоду).

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" Військовослужбовець - строковик однієї з військових частин яка дислокується на території Житомирської області, маючи на меті ухилитись від конституційного обов’язку, пов’язаного із захистом Батьківщини, без дозволу відповідних командирів та інших поважних причин в кінці липня 2016 року вирішив стати на злочинний шлях і залишив територію військової частини. Майже 8 місяців солдат- строковик ухилявся від проходження військової служби та за цей час не вжив жодних заходів для повернення на службу", - розповів Рихлюк подробиці злочину.

Солдата розшукали під час досудового розслідування та обрали щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До вступу вироку у законну силу, військовослужбовець перебуватиме під вартою на гауптвахті Житомирського зонального відділу Військової служби правопорядку.

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