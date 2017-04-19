На Львівщині військовий вбив жінку-медика

На Львівщині на території наметового містечка Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон) вночі 18 квітня військовослужбовець вбив жінку-військового медика.

Як повідомили кореспонденту УНІАН компетентні джерела у Військовій прокуратурі Західного регіону, вночі 18 квітня в наметовому містечку на території полігону двоє військовослужбовців-контрактників, які раніше проходили службу в зоні АТО – 26-річний мешканець Херсонської області та 31-річна жителька Херсона медик-військовослужбовець за контрактом – затіяли сварку, під час якої військовослужбовець взяв ніж і наніс кілька проникаючих поранень жінці в область грудної клітки та шиї.

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Жінка-медик отримала смертельні поранення. Тіло вбитої військовослужбовець виніс з намету і викинув у розташовану неподалік вигрібну яму.

Через кілька годин тіло жінки знайшли і встановили обставини її вбивства. За попередніми даними, причиною конфлікту стали ревнощі між військовослужбовцями. Наразі всі обставини події розслідуються.

У прес-службі Військової прокуратури Західного регіону офіційно наразі дану інформацію не коментують. Представники Міністерства оборони України у Львові підтвердили, що на території Яворівського полігону сталася загибель військовослужбовця-жінки, на даний час тривають слідчі дії, працюють відповідні служби.

Раніше повідомлялося, що у зоні АТО військовий застрелив співслужбовця.