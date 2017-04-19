На Львівщині військовий вбив жінку-медика
За попередніми даними, причиною конфлікту стали ревнощі між військовослужбовцями. Наразі всі обставини події розслідуються.
На Львівщині на території наметового містечка Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон) вночі 18 квітня військовослужбовець вбив жінку-військового медика.
Як повідомили кореспонденту УНІАН компетентні джерела у Військовій прокуратурі Західного регіону, вночі 18 квітня в наметовому містечку на території полігону двоє військовослужбовців-контрактників, які раніше проходили службу в зоні АТО – 26-річний мешканець Херсонської області та 31-річна жителька Херсона медик-військовослужбовець за контрактом – затіяли сварку, під час якої військовослужбовець взяв ніж і наніс кілька проникаючих поранень жінці в область грудної клітки та шиї.
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Жінка-медик отримала смертельні поранення. Тіло вбитої військовослужбовець виніс з намету і викинув у розташовану неподалік вигрібну яму.
Через кілька годин тіло жінки знайшли і встановили обставини її вбивства. За попередніми даними, причиною конфлікту стали ревнощі між військовослужбовцями. Наразі всі обставини події розслідуються.
У прес-службі Військової прокуратури Західного регіону офіційно наразі дану інформацію не коментують. Представники Міністерства оборони України у Львові підтвердили, що на території Яворівського полігону сталася загибель військовослужбовця-жінки, на даний час тривають слідчі дії, працюють відповідні служби.
Раніше повідомлялося, що у зоні АТО військовий застрелив співслужбовця.