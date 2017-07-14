У Міноборони констатують стовідсоткове фінансування відомства у першому півріччі

Міністерство оборони України у першому півріччі цього року профінансовано на 100% від запланованого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

"Для виконання заходів оборонної реформи на 2017 рік передбачено 64,7 млрд грн, що становить майже 2,5% ВВП. У першому півріччі 2017 року Міністерство оборони за загальним фондом профінансовано на 100% від плану", - сказав Гуцуляк.

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За його словами, з метою максимально ефективного використання виділених коштів бюджетні програми Міноборони оптимізовано та впорядковано виходячи із практики розподілу видатків, яка застосовується в країнах НАТО, за напрямами: озброєння та військова техніка, персонал, інфраструктура, експлуатаційні витрати.