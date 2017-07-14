Журналісти "Радио Вести", які ведуть прямий ефір, не обшуковуються, решта співробітників проходять допит - Матіос

Журналісти, які ведуть прямий ефір "Радио Вести", не обшуковуються, решта співробітників проходять допит. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

«Журналісти, які ведуть прямий ефір, самі особисто не обшуковувались. Вони проводять свій ефір. Інші співробітники, які є на території цього поверху та інших трьох поверхів, беруть участь у процесуально-слідчих діях з відповідним проведенням допиту, огляду їхніх мобільних терміналів тощо», - повідомив він.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що сьогоднішня спецоперація не стосується журналістських матеріалів.

«Ця операція не стосується журналістських матеріалів, які вони публікують у відповідних виданнях. Мова йде лише про фінансові маніпуляції», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 липня, правоохоронці проводять 183 обшуки у приміщеннях, що належать екс-міністру доходів та зборів Олександру Клименку і членам його родини, у тому числі в ТРЦ "Гулівер" у Києві. Декілька поверхів будівлі є власністю Клименка та членів його родини.

За словами Матіоса, військова прокуратура спільно з Департаментом захисту Національної поліції та спецпідрозділом "Корд" проводить "другу хвилю" реалізації розслідування у справі злочинної організації Януковича-Клименка".

Головний військовий прокурор запевнив, що робота журналістів "Радио Вести", які входять до медіа-холдингу Клименка та групи компаній "Юнісон", не припинилася.

Водночас головний редактор газети і сайту "Вести" Оксана Омельченко сказала журналістам, що правоохоронці забрали телефони у журналістів видання. "Ведучі радіо кажуть, що силовики обіцяють за дві години перекрити їм ефір, якщо вони ще раз скажуть щось про обшук, який проходить зараз у медіахолдингу "Вести". Вони вже двічі сказали про обшук, отже загалом залишилося одне попередження і ми можемо говорити що ефір і радіо остаточно вирубають", - розповіла Омельченко журналістам у лобі бізнес-центру "Гулівер".

Також вона сказала, що журналісти сайту видання "заблоковані в "переговорній", їх не випускають, у них забрали техніку, і тому ускладнена у нас комунікація".

У свою чергу, Аваков повідомив, що силовики заблокували майно екс-міністра на суму 12 млрд доларів.