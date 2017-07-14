Апеляційний суд Києва відмовився збільшити заставу за Гужву

Апеляційний суд Києва відмовився збільшити заставу за головного редактора видання Страна.ua Ігоря Гужву.

Читайте такожГужві вручили повістку на допит у справі про розстріли на МайданіТаким чином, суд відхилив клопотання прокуратури, яка вимагала збільшення застави до 3,2 млн грн. Як передає кореспондент УНІАН, колегія Апеляційного суду Києва відмовила у задоволенні клопотання як захисникам Ігоря Гужви, так і стороні обвинувачення, і вирішила залишити рішення суду першої інстанції у силі.

Таким чином, Гужва продовжує перебувати під заставою у 544 тис. грн. Термін дії даного запобіжного заходу до 20 серпня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, Гужву затримали ввечері 22 червня після обшуків у редакції видання Страна.uа. Стосовно нього відкрито кримінальне провадження за ст. 189 Кримінального кодексу ("вимагання").

За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Лінька $20 тис. Після отримання половини суми, $10 тис., Гужву було затримано.

Гужва назвав висунуті йому обвинувачення у вимаганні «сфабрикованими».

24 червня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 544 тис. грн.

26 червня за Гужву внесли заставу, 27 червня його випустили із СІЗО.

29 червня прокуратура подала апеляційну скаргу на розмір застави для керівника інтернет-видання Страна.ua Гужви, затриманого за вимагання.

30 червня Гужва повідомив, що йому вручили повістку на допит у справі про розстріли на Майдані.

У прокуратурі Києва пояснили, що, не оскаржуючи висновків суду першої інстанції щодо обгрунтованості підозри та наявності підстав для застосування щодо Гужви запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави, розмір застави у сумі 544 тис. грн є недостатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного. Тому прокуратура просить Апеляційний суд Києва скасувати ухвалу суду першої інстанції та ухвалити нову, застосувавши щодо Гужви запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у розмірі 3 млн 200 тис. грн.