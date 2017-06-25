Гужва поки не визначився, чи вноситиме півмільйона застави (відео)

Головний редактор інтернет-видання «Страна.ua» Ігор Гужва поки не знає, чи буде внесене призначена судом застава в 544 тисячі гривень. Про це він сказав журналістам після засідання суду. Відеозапис із коментарем Гужви на сторінці в Facebook розмістив журналіст Юрій Лукашин.

Читайте такожГенпрокуратура опублікувала оперативне відео у справі Гужви

На питання, чи буде він вносити заставу, Гужва відповів, що буде радитись з адвокатами і друзями.

«Мені поки ніхто нічого не говорив», - підсумував Гужва.

Як повідомляв УНІАН, Гужва був затриманий увечері 22 червня після обшуків в редакції видання «Страна.uа». Проти нього відкрито кримінальне провадження за ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання). За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали у народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тис. дол. Після отримання половини суми, 10 тис. дол., Гужва був затриманий.

У суботу суд обрав Філіпковському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Гужві присудили утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 544 тис. грн. Його адвокат та екс-міністр юстиції Олена Лукаш раніше заявила, що заставу таки буде внесено.

Він назвав сфабрикованими пред'явлені йому звинувачення в здирстві, заявивши, що влада хоче знищити інтернет-газету «Страна.uа» і посадити його у в'язницю. Депутати від «Опозиційного блоку» заявляли про готовність взяти Гужву на поруки.