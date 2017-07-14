У Чорнобильській зоні затримали 20 осіб, які приїхали збирати ягоди

На території Чорнобильської зони відчуження поліцейські виявили 20 жителів Рівненської області, які приїхали туди збирати ягоди. Про це повідомили в прес-службі Нацполіції.

"Групу осіб виявили в лісовому масиві, в районі відселеного смт. Вільча Поліського району. Жителі Рівненщини незаконно проникли на територію зони ЧАЕС назбирати лісових ягід. Однак не встигли – у цьому їм завадили працівники поліції", - йдеться в повідомленні.

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Відносно правопорушників складені адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київщини для прийняття рішення.