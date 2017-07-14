У Чорнобильській зоні затримали 20 осіб, які приїхали збирати ягоди

17:16, 14 липня 2017
Суспільство
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Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

фото npu.gov.ua

На території Чорнобильської зони відчуження поліцейські виявили 20 жителів Рівненської області, які приїхали туди збирати ягоди. Про це повідомили в прес-службі Нацполіції.

"Групу осіб виявили в лісовому масиві, в районі відселеного смт. Вільча Поліського району. Жителі Рівненщини незаконно проникли на територію зони ЧАЕС назбирати лісових ягід. Однак не встигли – у цьому їм завадили працівники поліції", - йдеться в повідомленні.

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Відносно правопорушників складені адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київщини для прийняття рішення.

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Теги: #ягоди з Чорнобиля#збирачі ягід Чорнобиль